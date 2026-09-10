Песков: ОАЭ предложены как площадка для переговоров по Украине

Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются как возможное место для проведения трехсторонних переговоров по ситуации на Украине.
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