МЧС: пожарным удалось не допустить распространения огня на здание «Известия Холл» в центре Москвы

Огонь охватил лишь три строения во дворе. Пожар локализован. Сведений о пострадавших нет. Вход на станцию метро «Пушкинская» закрытПожар локализован во дворе здания «Известия холл» на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
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