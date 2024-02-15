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МЧС: пожарным удалось не допустить распространения огня на здание «Известия Холл» в центре Москвы

МЧС: пожарным удалось не допустить распространения огня на здание «Известия Холл» в центре Москвы

Огонь охватил лишь три строения во дворе. Пожар локализован. Сведений о пострадавших нет. Вход на станцию метро «Пушкинская» закрытПожар локализован во дворе здания «Известия холл» на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

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