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Квалификация Евро-2024. Испания в гостях у Кипра, Португалия против Лихтенштейна

Квалификация Евро-2024. Испания в гостях у Кипра, Португалия против Лихтенштейна

Также в четверг Португалия встретится на выезде с Лихтенштейном. Квалификация Евро-2024 9-й тур Азербайджан – Швеция Дата проведения 16 ноября, 20.

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