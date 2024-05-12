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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев о мыслях, когда Гирон подавал на матч в третьем сете: «Думал, что это конец и что я заслужил поражения»

Рублев о мыслях, когда Гирон подавал на матч в третьем сете: «Думал, что это конец и что я заслужил поражения»

Он обыграл американца во втором круге 5:7, 4:6, 7:5. – Что ты говорил себе, когда тебя брейканули, и он подавал на матч при счете 5:4? – Не знаю.

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