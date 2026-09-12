Гюмри без России? Пашинян до того заигрался в рулетку, что над ним хихикает весь мир

Вопрос о российской военной базе в Гюмри — это не просто геополитическая головоломка. Это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько далеко готов зайти Никол Пашинян в своём стремлении порвать с Москвой.
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