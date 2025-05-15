MICHAEL REYNOLDS/EPA/TASS Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский при предыдущем главе США Джо Байдене получил от Вашингтона $350 млрд помощи так легко, будто "забрал конфету у ребенка".
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