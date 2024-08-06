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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вера об уровне РПЛ: «Россия – прекрасная витрина для футболистов. Качественный и конкурентоспособный чемпионат»

– Хотелось бы поиграть в Европе после России? – Конечно. Я считаю Россию прекрасной витриной для футболистов.

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