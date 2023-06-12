Дело рук самих утопающих... Или как нам нейтрализовать украинских диверсантов в нашем тылу

Мы довольно много внимания уделяли вопросам внутренней безопасности России. Не буду скрывать то, что многое из того, что упоминалось в этих материалах, было направлено на потенциальных пособников украинских диверсантов из числа наших граждан.
Мы довольно много внимания уделяли вопросам внутренней безопасности России. Не буду скрывать то, что многое из того, что упоминалось в этих материалах, было направлено на потенциальных пособников украинских диверсантов из числа наших граждан.
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