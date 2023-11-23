В России недостаточно исследуют возможности современных детей

Дошкольное образование должно стать доступным и качественным независимо от места проживания ребенка. Обновление программ с учетом специфики восприятия современного подрастающего поколения, цифровизация обучения, единый подход к формированию личности ребенка на основе традиционных российских ценностей — такие требования содержатся в проекте Концепции развития дошкольного образования на период до 2030 года, презентованной в Совете Федерации.