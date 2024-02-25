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Асимметричный ответ: Киев делает ставку на удары по тылам России и террор

Асимметричный ответ: Киев делает ставку на удары по тылам России и террор

В настоящее время ситуация на фронте сложилась не в пользу Украины. Российские войска устояли перед широкомасштабным наступлением ВСУ, нанесли противнику серьезные потери в живой силе и технике, а после сами перешли в контрнаступление.

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