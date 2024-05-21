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Макрон решил направить дополнительные силы военных в Новую Каледонию

Макрон решил направить дополнительные силы военных в Новую Каледонию

Президент Франции принял решение направить дополнительные армейские подразделения в Новую Каледонию. Причиной такого решения СМИ называют тот факт, что на территории образования не прекращаются массовые беспорядки.

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