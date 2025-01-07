Глава киевского режима Владимир Зеленский контратакой украинских формирований в приграничных районах Курской области пытался «подготовиться» ко встрече на военной базе «Рамштайн» в ФРГ, которая состоится 9 января.
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