Жительница Смоленщины стала участницей церемонии пуска ракеты с Байконура

Анастасия из Смоленской области победила в федеральном проекте и подготовила послание для космонавтов на МКС Юная жительница Смоленской области, активистка движения «Первые» Анастасия Шилина приняла участие в торжественной церемонии пуска ракеты с космодрома Байконур на международную космическую станцию.