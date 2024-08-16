Жительница Смоленщины стала участницей церемонии пуска ракеты с Байконура

Анастасия из Смоленской области победила в федеральном проекте и подготовила послание для космонавтов на МКС Юная жительница Смоленской области, активистка движения «Первые» Анастасия Шилина приняла участие в торжественной церемонии пуска ракеты с космодрома Байконур на международную космическую станцию.
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