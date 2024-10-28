В Воронежской области украинские дроны атаковали спиртзавод "Этанол-Спирт". Власти региона сообщили о перехвате 10 дронов совместной работой ПВО и РЭБ.
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В Воронежской области украинские дроны атаковали спиртзавод "Этанол-Спирт". Власти региона сообщили о перехвате 10 дронов совместной работой ПВО и РЭБ.
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