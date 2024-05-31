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Библиотеку в поселке Фосфоритном отремонтируют к августу

Библиотеку в поселке Фосфоритном отремонтируют к августу

Ремонтные работы в библиотеке поселка Фосфоритный подходят к завершению. Уже установлены новые пластиковые окна, двери, модернизирована система отопления и электроснабжения, обновлены полы, стены и потолок, а также отремонтирован санузел.

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