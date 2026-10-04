Биржа: инвесторы станут спокойнее

Московская биржа начала расчет индекса спокойствия: он отражает динамику цен паев топ-10 наименее волатильных паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
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