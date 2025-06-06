Обломки БПЛА в Энгельсе рухнули на жилой дом

В Энгельсе обломки беспилотника упали на многоэтажку, выбили окна и спровоцировали пожар. Еще одно возгорание произошло на окраине города около нефтеперерабатывающего предприятия, сообщил Telegram-канал Shot.
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