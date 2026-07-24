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Царьград

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Штормовое предупреждение: ливни и град накроют весь Казахстан 24 июля

Штормовое предупреждение: ливни и град накроют весь Казахстан 24 июля

Казгидромет распространил штормовое предупреждение на территории всего Казахстана на 24 июля. Влияние северо-западного циклона приведёт к выпадению дождей с грозами, в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер.

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