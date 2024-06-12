В пяти районах Орловской области станет светлее

Подведены итоги электронного аукциона по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству линий искусственного электроосвещения и тротуаров в Новосильском, Корсаковском, Свердловском, Ливенском, Должанском районах Орловской области.
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