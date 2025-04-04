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Орловские новости

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В Орле начался бизнес-завтрак о недвижимости

В Орле начался бизнес-завтрак о недвижимости

В Орле стартовал бизнес-завтрак от «Орловских новостей», в рамках которой представители исполнительной власти, банков, страховых компаний и застройщики обсудят самую актуальную тему для жителей региона – ситуацию на рынке недвижимости.

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