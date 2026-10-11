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Царьград

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Белгидромет: 12 октября Беларусь накроют дожди и туманы

Белгидромет: 12 октября Беларусь накроют дожди и туманы

В субботу 12 октября в большинстве регионов Беларуси пройдут дожди, ночью возможен туман, а температура воздуха составит от +4 до +12 градусов.

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