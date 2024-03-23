Деньги попилят, а "гости" останутся? России предложили заведомо гиблое дело

В мире получается, а у нас нет. А почему? Большая дума и большинство имеют 2, 3 и более паспортов.

В

Виталий

А зачем этим "незаменимым специалистам" наше гражданство? Для учета? А что, так сложно привинтить к ним какое- нибудь " специальное звание"? А их семьи со всеми своими "традициям" - от них то какой толк точки зрения "незаменимости"? Пусть себе сидят в своих кишлаках.