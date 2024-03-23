Иностранных рабочих собираются пускать в Россию по целевому набору. "Эта идея уже была, несколько раз пытались её реализовать.
Деньги попилят, а "гости" останутся? России предложили заведомо гиблое дело
Комментарии
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ЕУ
Евгений Удалов
Крышеватели мигрантов делают всё возможное чтобы уничтожить Россию.
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9 час.
avershin1947mailru Авершин
В мире получается, а у нас нет. А почему? Большая дума и большинство имеют 2, 3 и более паспортов.
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8 час.
В
Виталий
А зачем этим "незаменимым специалистам" наше гражданство? Для учета? А что, так сложно привинтить к ним какое- нибудь " специальное звание"? А их семьи со всеми своими "традициям" - от них то какой толк точки зрения "незаменимости"? Пусть себе сидят в своих кишлаках.
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5 час.
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