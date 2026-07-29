Депутат Свинцов: сервисы знакомств в России должны быть верифицированными

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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