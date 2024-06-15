Первая неделя роста за месяц в золоте

Цены на золото выросли в пятницу и закрыли первую недельную прибыль за месяц падения. Этому способствовали обнародованные экономические данные США, сигнализирующие о замедлении инфляции, что привело к резкому падению доходности трежерис, которая находится в обратной корреляции к котировкам Gold.