Первая неделя роста за месяц в золоте

Цены на золото выросли в пятницу и закрыли первую недельную прибыль за месяц падения. Этому способствовали обнародованные экономические данные США, сигнализирующие о замедлении инфляции, что привело к резкому падению доходности трежерис, которая находится в обратной корреляции к котировкам Gold.
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