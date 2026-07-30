Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Bonds Are In Charge...Everything Breaks Over 5%"

"Bonds Are In Charge...Everything Breaks Over 5%"

"Bonds Are In Charge.Everything Breaks Over 5%" Submitted by QTR's Fringe Finance Today I sat down with my friend Andy Schectman, CEO of Miles Franklin Precious Metals and one of the most recognizable voices in the precious metals industry.

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