"Bonds Are In Charge.Everything Breaks Over 5%" Submitted by QTR's Fringe Finance Today I sat down with my friend Andy Schectman, CEO of Miles Franklin Precious Metals and one of the most recognizable voices in the precious metals industry.
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