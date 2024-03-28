Samsung Pay прекращает работать в России. Сервис отключат через несколько дней

Южнокорейская компания Samsung объявила о скором прекращении работы фирменного платежного сервиса Samsung Pay на территории РоссииНа официальном сайте Samsung появилось уведомление о том, что с 3 апреля 2024 года в Samsung Pay нельзя будет добавлять карты российской платежной системы «Мир», а ранее подключенные карты перестанут работать.