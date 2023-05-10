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Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области

Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области

Атаки украинских беспилотников по российским объектам вне зоны проведения специальной военной операции приобретают регулярный характер, что не может не волновать граждан страны.

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