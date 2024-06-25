Ньюман-Бейнарт: Морские водоросли позволяют повысить либидо

Диетолог из Соединённого Королевства Наоми Ньюман-Бейнарт проинформировала о том, что собираемые в морях водоросли богаты различными витаминами и полезными жирами, которые оказывают благоприятное влияние на человеческое либидо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии