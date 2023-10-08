Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации не прекращают перемалывать бронетехнику и пехотные отряды нацистских формирований киевского режима у расположенного на территории Донецкой Народной Республики города Артёмовск.
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