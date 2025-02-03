С издателя «Медиазоны» Верзилова взыскивают более 750 тыс. рублей задолженности

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы начали взыскание с издателя признанной иностранным агентом «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов) задолженности на сумму более 750 тыс.