С издателя «Медиазоны» Верзилова взыскивают более 750 тыс. рублей задолженности

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы начали взыскание с издателя признанной иностранным агентом «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов) задолженности на сумму более 750 тыс.
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