Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил с июля 2027 года выплачивать по 500 тысяч рублей областного маткапитала за каждого третьего и последующего ребенка, а также продлить ежемесячные выплаты на второго ребенка до двух лет.
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