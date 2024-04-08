Артемий Панарин в шестой раз за сезон сделал три и более голевых передач за игру

"Артемий Панарин установил рекорд НХЛ" - сообщила пресс-служба "Нью-Йорк Рейнджерс". Он достиг нового личного максимального показателя, став шестым игроком в истории клуба, который делал три или больше голевые передачи в шести играх подряд.