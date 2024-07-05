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Царьград

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"Вызвал восторг": В Турции упал метеорит. Его было видно в Стамбуле, Бурсе, Анкаре

"Вызвал восторг": В Турции упал метеорит. Его было видно в Стамбуле, Бурсе, Анкаре

Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит, сообщило в ночь на субботу Космическое агентство страны.

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