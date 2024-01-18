«Языковые патрули вместо благодарности»: казахи забыли, кто спас страну в 2022 году

О том, что дерусификация движется по Казахстану семимильными шагами и чиновники стремительно меняют русские названия на казахские, вчера, 16 января, сообщало EADaily, приводя в материале конкретные инициативы местных властей.
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