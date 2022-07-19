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Свежее обновление Office сломало приложения Microsoft Access

Свежее обновление Office сломало приложения Microsoft Access

Неделю назад компания Microsoft выпустила большую подборку накопительных обновлений в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday) для операционной системы Windows, а также Office.

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