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Рубио провел разговор с главами МИД Франции, Италии, Британии и Германии

Рубио провел разговор с главами МИД Франции, Италии, Британии и Германии

Госсекретарь США Марко Рубио, после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, а также с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии.

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