Робота-адвоката DoNotPay оштрафовали на $193 тыс. за то, что он не адвокат

Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с…Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с…Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .