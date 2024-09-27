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Робота-адвоката DoNotPay оштрафовали на $193 тыс. за то, что он не адвокат

Робота-адвоката DoNotPay оштрафовали на $193 тыс. за то, что он не адвокат

Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с…Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с…Компания DoNotPay, рекламируемая засчет своего «первого в мире робота-адвоката», была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на 193 000 долларов за «вводящие в заблуждение заявления» о предоставлении юридических услуг с…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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