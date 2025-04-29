Как помочь усопшим на Радоницу, рассказал архимандрит Досифей

Радоница отмечается во вторник после Фоминой недели. В этот день по традиции верующие посещают сначала храм, а потом кладбище, чтобы символически возвестить умершим родственникам радость о воскресении Христовом.
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