Страна и люди
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Страна и люди

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Торговый центр поврежден в результате удара ВСУ по Донецку

Торговый центр поврежден в результате удара ВСУ по Донецку

ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Донецка. Сотрудник следственного комитета России в беседе с РИА Новости рассказал, что одним из поврежденных объектов стал крупный торгово-развлекательный центр «Донецк Сити».

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