Торговый центр поврежден в результате удара ВСУ по Донецку

Страна и люди

ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Донецка. Сотрудник следственного комитета России в беседе с РИА Новости рассказал, что одним из поврежденных объектов стал крупный торгово-развлекательный центр «Донецк Сити».