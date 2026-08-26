Торговый центр поврежден в результате удара ВСУ по Донецку

ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Донецка. Сотрудник следственного комитета России в беседе с РИА Новости рассказал, что одним из поврежденных объектов стал крупный торгово-развлекательный центр «Донецк Сити».
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