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Царьград

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Олег Попенко: тарифы на воду в Украине летом установили рекорды

Олег Попенко: тарифы на воду в Украине летом установили рекорды

Летом тарифы на водоснабжение в Украине достигли исторических рекордов, увеличившись в некоторых регионах на 100-200%.

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