Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25% годовых, продолжая цикл понижений. Годовая инфляция в августе упала до 9,8%, впервые за полтора года ниже 10%.
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