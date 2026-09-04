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Царьград

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Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25%

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25%

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25% годовых, продолжая цикл понижений. Годовая инфляция в августе упала до 9,8%, впервые за полтора года ниже 10%.

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