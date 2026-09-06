Изображение уничтожения герба с хризантемой — национального символа страны — в Токио назвали "абсолютно недопустимым".
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Ага, требуют убрать мемориал.
"И кое-что еще, И кое-что другое, О чем не говорят, чему не учат в школе!"
Зато в попу лижут американцев за ядерные бомбандировки Хиросимы и Нагасаки. Наверное у них мозги высохли и не помнят преступления, которые они совершили в период ВОВ. А еще хотят мира с Россией на своих условиях. Пора их отрезать от добычи полезных ископаемых на Сахалинском шельфе за их милитаристский курс.