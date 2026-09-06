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Царьград

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Япония призвала Россию демонтировать памятник советскому солдату в Хабаровске

Япония призвала Россию демонтировать памятник советскому солдату в Хабаровске

Изображение уничтожения герба с хризантемой — национального символа страны — в Токио назвали "абсолютно недопустимым".

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Новый комментарий от пользователя
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Сергей Туренко

Зато в попу лижут американцев за ядерные бомбандировки Хиросимы и Нагасаки. Наверное у них мозги высохли и не помнят преступления, которые они совершили в период ВОВ. А еще хотят мира с Россией на своих условиях. Пора их отрезать от добычи полезных ископаемых на Сахалинском шельфе за их милитаристский курс.