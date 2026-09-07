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Воронежские новости

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Воронежского министра дорожного хозяйства наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»

Воронежского министра дорожного хозяйства наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»

Воронежского министра дорожной деятельности Максима Оськина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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