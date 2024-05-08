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Чита побила температурный рекорд 75-летней давности

Чита побила температурный рекорд 75-летней давности

Вчера, 7 мая, синоптики Забайкальского гидрометцентра зафиксировали аномальное тепло в регионе. Среднесуточная температура воздуха превысила норму на 7-10 градусов, а суточная амплитуда воздуха достигла 26-29 градусов.

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