Чита побила температурный рекорд 75-летней давности

Вчера, 7 мая, синоптики Забайкальского гидрометцентра зафиксировали аномальное тепло в регионе. Среднесуточная температура воздуха превысила норму на 7-10 градусов, а суточная амплитуда воздуха достигла 26-29 градусов.
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