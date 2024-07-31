НБА представила подборку лучших моментов Далтона Кнехта в Летней лиге

Выбранный под 17-м номером на драфте-2024 новичок «Лейкерс» набирал 18,0 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру при 34,2% из-за дуги в 6 матчах.
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