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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА представила подборку лучших моментов Далтона Кнехта в Летней лиге

НБА представила подборку лучших моментов Далтона Кнехта в Летней лиге

Выбранный под 17-м номером на драфте-2024 новичок «Лейкерс» набирал 18,0 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру при 34,2% из-за дуги в 6 матчах.

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