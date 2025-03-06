Президент Франции Эмманюэль Макрон не представляет большой угрозы для РФ, поскольку его политическое будущее весьма сомнительно.
«Исчезнет навсегда»: в Совбезе РФ ответили на ядерные угрозы Макрона в адрес России
Комментарии
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Мария
Глядя на Макрона, сразу понимаешь, почему символом Франции является ПЕТУХ! А вот символ России - МЕДВЕДЬ!!! Почему? Потому что свиду Мишка добродушный, сам никогда не нападает. Однако ПО СИЛЕ УДАРА ЛАПОЙ он стоит на первом месте в животном мире. Перешибает хребет с первого удара тигру и льву в случае нападения. Вот почему они его обходят стороной. Мишку нельзя злить! Он сам не нападает, но в защите его даже один удар лапой смертелен! Лев и Тигр это понимают! А ПЕТУХ не понимает. Вот и кукарекает.....
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6 час.
М
Мария
Верно! Глядя на Макрона, сразу понимаешь, почему символом Франции является ПЕТУХ! А вот символ России - МЕДВЕДЬ!!! Почему? Потому что свиду Мишка добродушный, сам никогда не нападает. Однако ПО СИЛЕ УДАРА ЛАПОЙ он стоит на первом месте в животном мире. Перешибает хребет с первого удара тигру и льву в случае нападения. Вот почему они его обходят стороной. Мишку нельзя злить! Он сам не нападает, но в защите его даже один удар лапой смертелен! Лев и Тигр это понимают! А ПЕТУХ не понимает. Вот и кукарекает..... Изм. 10 мин.
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5 час.
dn
dung nguyen
Бумажный петух
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1 час.
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