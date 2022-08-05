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Лавров: США взяли курс на подавление любой самостоятельности

Лавров: США взяли курс на подавление любой самостоятельности

Во время встречи с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН глава МИД России Сергей Лавров весьма жёстко прошёлся по попытке Соединённых Штатов распространять своё доминирование на всё большее количество точек земного шара.

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