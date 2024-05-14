Почему 70 процентов россиян выбирают продукты отечественного производства

Большинство опрошенных отметили высокое качество и доступность товаров Аналитики НАФИ, «Деловая Россия» и Общественная палата РФ провели исследование, чтобы выяснить, насколько россияне готовы покупать отечественные товары.
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