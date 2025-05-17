📷❗️На выставке HeliRussia-2025 представили транспортный БПЛА С-76 БПЛА позиционируется как платформа для коммерческого и государственного использования в области транспортных услуг.
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📷❗️На выставке HeliRussia-2025 представили транспортный БПЛА С-76 БПЛА позиционируется как платформа для коммерческого и государственного использования в области транспортных услуг.