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Более 1200 студентов собрались на фестивале «Разгон» в центре «Россия»

Более 1200 студентов собрались на фестивале «Разгон» в центре «Россия»

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Более 1200 студентов из разных регионов России собрались 19 сентября в Национальном центре «Россия» на фестивале «Разгон».

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